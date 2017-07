Presiden Venezuela Tolak Sanksi dari Trump

Metrotvnews.com, Caracas: Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menolak sanksi yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kepadanya.



Sanksi yang dijatuhkan AS berupa pembekuan aset Maduro di yuridiksi Washington dan melarang warga AS untuk melakukan bisnis dengan Maduro.

"Saya tidak menerima sanksi tersebut, sekarang atau besok. Ancaman ini tidak mengintimidasi saya," ucap Maduro, dikutip Guardian, Selasa 1 Agustus 2017.Untuk saat ini, pemerintahan Trump belum memberikan sanksi untuk industri minyak Caracas. Namun, diperkirakan AS akan menaikkan harga gas yang mengancam krisis ekonomi di Venezuela.Maduro juga menyebut, pemerintahan AS di bawah Trump selalu menganggu Venezuela, terlebih ia menyebutnya sebagai konspirasi internasional.Sementara itu, jajak pendapat mengatakan, sekitar 85 persen warga Venezuela menolak majelis konstitusional yang dibentuk Maduro.AS juga menyebut, pemungutan suara yang digelar kemarin Minggu tersebut adalah 'pemilu yang memalukan'.Kabarnya, AS juga sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino dan anggota Partai Sosialis, Diosdado Cabello.Namun, sejumlah analis mengatakan, sanksi individu terhadap Maduro diperkirakan tidak akan berpengaruh terlalu besar. Seharusnya, sanksi yang diberikan adalah sanksi di sektor minyak dan finansial yang nantinya bisa merubah pemerintahan Venezuela.(WIL)