Pengemudi Mobil Tabrak Kerumunan Orang di Times Square New York

Metrotvnews.com, New York: Seorang veteran angkatan laut Amerika Serikat menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang di Times Square, New York City, Kamis 18 Mei 2017.



Media lokal melaporkan satu orang tewas dan 22 lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Sejumlah saksi mata mengaku melihat sebuah mobil jenis Honda yang naik ke jalur pejalan kaki. Mobil itu melaju kencang sepanjang tiga blok di New York, menabrak beberapa orang sebelum akhirnya menghantam sebuah tiang di Midtown Manhattan.Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Richard Rojas, 26, asal Bronx. Pelaku diketahui pernah dua kali ditangkap atas mengemudi di bawah pengaruh minuman keras (DUI) pada 2008 dan 2015.Seorang sumber dari Kepolisian New York mengatakan kepada Reuters bahwa Rojas kemungkinan besar sedang berada dalam pengaruh zat kimia tertentu saat mengendarai mobil. Namun tes awal menunjukkan tubuh Rojas bebas dari alkohol.Kantor berita ABC News mengutip pernyataan beberapa polisi yang menduga Rojas berada di bawah pengaruh ganja sintetis.Muncul dalam sebuah konferensi pers di lokasi kejadian, Wali Kota New York Bill de Blasio menegaskan peristiwa ini bukan sebuah aksi terorisme.Rekaman kamera CCTV memperlihatkan mobil Rojas yang menghantam para pejalan kaki di siang bolong. Beberapa korban terlihat sedang membawa tas belanja dan mendorong kereta bayi.Sempat muncul kekhawatiran terorisme karena peristiwa serupa pernah terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Inggris, Prancis, Jerman dan Swedia.(WIL)