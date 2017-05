United Airlines Salah Terbangkan Penumpang

Metrotvnews.com, New Jersey: Maskapai penerbangan Amerika Serikat (AS), United Airlines lagi-lagi berulah. Kali ini, United Airlines menerbangkan seorang penumpang ke arah yang salah.



Lucie Bahetoukilae, seharusnya terbang dari Newark, New Jersey ke Prancis. Namun, akhirnya dia harus terbang ke San Francisco karena kesalahan sang pramugari.

Dilansir ABC, Selasa 9 Mei 2017, Bahetoukilae yang hanya bisa berbahasa Prancis, harus menghabiskan waktu selama 28 jam dengan rute New Jersey-San Francisco-Paris.Lucie Bahetoukilae/Strait TimesTanpa sepengetahuannya, United Airlines merubah gerbang masuk terakhir di Bandara Internasional Newark Liberty yang menyebabkan Bahetoukilae memasuki pesawat yang salah.Sang pramugari dilaporkan sudah melihat boarding pass Bahetoukilae yang menuju Bandara Charles de Gaulle Paris, namun pramugari tersebut tak memperingatkan dirinya bahwa ia berada di pesawat yang salah.Saat dihubungi, pihak United Airlines meminta maaf dan mengakui bahwa pihaknya memang tidak memperingatkan Bahetoukilae saat memasuki pesawat yang salah.Kemudian, United Airlines mengganti tiket Bahetoukilae dengan tujuan yang benar yaitu ke Paris serta satu tiket gratis lagi.United Airlines juga mengatakan, perusahaan penerbangan bekerja sama dengan tim di seluruh bandara agar insiden semacam itu tidak terjadi lagi.Kejadian ini adalah yang terbaru setelah seorang petugas United Airlines menarik paksa seorang penumpang bernama David Dao.April lalu, United Airlines juga harus bertanggung jawab atas kematian seekor kelinci raksasa yang diangkut dari London ke Chicago di dalam kargo.(FJR)