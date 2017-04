Trump Ingin Tembok Pembatas AS-Meksiko Segera Dibangun

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mendesak pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko segera dilaksanakan untuk mencegah imigran gelap memasuki AS.



Namun, tampaknya rencana Trump ini akan sedikit tersendat. Pasalnya, pembicaraan mengenai dana pembangunan tembok pembatas tersebut tak kunjung rampung. Kubu Republik di negara-negara bagian dekat perbatasan juga tidak mendukung pembangunan tembok itu.

Kelompok Partai Demokrat yang beroposisi juga menentang keras pembangunan tembok ambisius Trump."Demokrat tidak menginginkan uang anggaran belanja digunakan untuk pembangunan tembok meskipun tembok itu akan menghentikan masuknya obat terlarang dan para anggota gerombolan MS 13 yang sangat jahat," tulis Trump di akun Twitter pribadinya, seperti dikutip AFP, Senin 24 April 2017.Setelah itu, ia kembali menulis bahwa Meksiko akan membayar dana pembangunan tembok tersebut. Namun, sejumlah pejabat Meksiko bahkan tak setuju dengan pernyataan Trump tersebut.Pendanaan bagi pembangunan tembok yang kontroversial itu adalah bahan pembicaraan utama antara Gedung Putih dengan anggota DPR, lembaga pembuat undang-undang, untuk menghindari penutupan sebagian kegiatan pemerintah pada akhir pekan ini.Trump menginginkan uang muka bagi pembangunan tembok itu, agar bisa dimasukkan ke dalam anggaran pengeluaran pemerintah sampai akhir September.Pemimpin golongan minoritas di Kongres AS, Nancy Pelosi, pun mengatakan bahwa Partai Demokrat sangat tidak mendukung pembangunan tembok itu.Disinyalir, paksaan Trump untuk segera membangun tembok pembatas, sesuai janji kampanyenya tersebut, untuk membuktikan kinerja 100 hari dirinya memimpin Amerika.(WIL)