Pengungsi Suriah Menjadi Turis dan Bersenang-senang di New York

Metrotvnews.com, New York: Sesudah melarikan diri dari perang di Suriah dan tiba di Amerika Serikat bersama keluarganya, empat bulan silam, Mona Hafez kini bukan lagi pengungsi, setidaknya untuk satu hari penuh. Dia menjadi turis yang menyaksikan keindahan di kota New York.



"Bermain di taman sangat menyenangkan, naik kereta bawah tanah sangat luar biasa. Saya suka semua tempat di New York," kata Hafez, anak berusia 10 tahun, dengan riang gembira.

Hafez adalah satu dari 150 pengungsi yang dihadiahi tur gratis di New York -- lengkap dengan makan siang pizza -- dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan seorang pemandu wisata.Penyelenggara sangat ingin membuat para pengungsi Suriah merasa diterima saat Presiden Donald Trump justru ingin melarang kedatangan mereka.Masalah imigrasi menjadi isu sensitif di AS. Luke Miller, penyelenggara tur, menerima ancaman pembunuhan di Facebook saat menggalang dana."Orang-orang hanya menulis hal-hal yang sangat pedas, jahat, dan buruk," kata pria berusia 48 tahun, yang memiliki bisnis keluarga Real New York Tours."Secara keseluruhan, respons masyarakat atas tur ini luar biasa," bubuhnya, seperti disitir AFP, Senin 24 April 2017.Selama lima hari sepanjang liburan musim semi, Miller banyak mengajak pengungsi Suriah dan juga Irak di sekitar New York. Ia bercerita kepada sekelompok anak-anak, remaja, dan orang tua tentang sejarah, fakta-fakta unik dan kenangan tak terlupakan di New York.Untuk satu hari, para pengungsi bisa menyisihkan kekhawatiran mengenai hambatan bahasa dan mencari pekerjaan. Mereka hanya bersenang-senang di New York setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian di zona konflik.Tur pengungsi berlangsung di Madison Square Garden, Times Square, dan Central Park. Para pengungsi melihat singa laut dan menaiki komedi putar, yang ironisnya dioperasikan oleh grup Trump.Untuk sehari, para pengungsi menjadi turis New York. (Foto: AFP)Mereka juga menaiki kereta bawah tanah menuju pusat kota, menuju ke Battery Park untuk melihat Patung Liberty, melintasi pelabuhan dan memakan pizza."Kalian ingin melihat sesuatu yang asyik?" tanya Miller, mengundang kelompok tersebut untuk mendongak ke Empire State Building yang diselimuti awan.Miller sempat mempertunujukkan trik sulap untuk membuat anak-anak merasa nyaman. Lima penerjemah bahasa Arab memastikan semua orang mengerti. Relawan lain membawa sekantong camilan -- buah, kacang, biskuit, dan keripik -- demi menjaga anak-anak tetap bersemangat.Berjalan-jalan di Central Park, melewati padang rumput yang permai, dan taman bunga, seorang pemusik memainkan "Somewhere Over the Rainbow" di saksofon, dan anak-anak berpose di patung anjing perunggu Balto.Orang tua mereka memfilmkan atau memotret lewat telepon genggam atau memakai tongkat swafoto. Para remaja asyik mengunyah permen karet."Inilah hari terindah yang pernah saya habiskan di Amerika. Cantik sekali, sungguh menakjubkan," kata ibu Mona Rawda, berseri-seri dengan jilbab putih dan memakai sweater demi menahan angin di bulan April.Keluarga tersebut hidup selama tahun pertama peperangan di Homs, sebelum mereka melarikan diri ke Damaskus dan ke Yordania. Di sana, mereka tinggal selama empat tahun sebelum visa mereka sampai di AS.Anak-anak pengungsi menaiki komedi putar yang dioperasikan perusahaan Trump. (Foto: AFP)Di Suriah, suaminya memiliki toko sepatu. Tapi seperti pengungsi lainnya di kelompok itu, mereka belum mencari pekerjaan. Mereka terlebih dahulu mencoba belajar bahasa Inggris.Mona, gadis cantik berambut cokelat panjang terselip di sanggul, menyukai matematika dan sains di sekolah di New Jersey. Dia ingin menjadi dokter saat dia dewasa."Sekarang setelah mereka terampil lebih banyak bahasa, saya menjadi sangat bahagia saat mereka bisa berkomunikasi," kata ibunya bangga.Tak satu pun dari pengungsi yang berbicara kepada AFP mengatakan mereka telah mengalami pelecehan di AS. Mereka tinggal di Elizabeth, kota New Jersey yang beragam dekat Bandara Internasional Newark Liberty.Miller menyebutnya sebagai "keadilan ilahi" bahwa perusahaan Trump mengoperasikan komedi putar tersebut. Ia mengaku tidak tahu fakta itu sebelumnya.Tentu saja para pengungsi itu tidak peduli siapa yang mengoperasikan komedi putar tersebut."Keluarga saya bahagia dan anak-anak saya bahagia, jadi saya sangat senang," kata Ammar Ahmed, 45, ayah dari empat anak dan akuntan yang melarikan diri dari perang di Irak dengan mengungsi ke Suriah. Di Suriah, ia kembali lagi ke Irak karena adanya perang sipil."Itu mimpiku!" Dia berkata soal tinggal di AS. Semakin percaya diri dalam berbahasa Inggris, tugas selanjutnya dari Ahemd adalah mencari pekerjaan.(WIL)