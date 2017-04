Tillerson akan Pimpin Rapat DK PBB Terkait Korea Utara

Metrotvnews.com, New York: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson akan memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKK) untuk mendorong respons yang lebih keras terhadap Korea Utara



Tillerson juga akan berusaha menekan Tiongkok untuk berbuat lebih banyak terhadap Korut, salah satu mitra Negeri Tirai Bambu.

AS telah menyerukan adanya serangkaian sanksi yang lebih keras terhadap Korut. Namun Washington juga ingin Beijing memimpin upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah Pyongyang."Kami akan mendiskusikan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk menambah tekanan terhadap Pyongyang agar mereka mempertimbangkan sikap saat ini," ujar Tillerson dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilansir AFP, Jumat 28 April 2017.Mengalihkan pembicaraan ke Tiongkok, Tillerson berkata: "Kami akan menguji kesediaan mereka untuk membantu kita menghadapi ancaman serius ini.""Kami diberitahu Tiongkok bahwa mereka telah menyampaikan kepada Korut jika ada uji coba nuklir atau misil balistik lagi, maka Tiongkok akan bertindak," ungkap Tillerson.Tidak ada resolusi yang akan diadopsi dalam pertemuan DK PBB kali ini. Namun AS dan para sekutunya akan dapat mendorong Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya terhadap rezim Kim Jong-un.Sejauh ini Korut telah melakukan lima uji coba nuklir dan serangkaian peluncuran misil balistik. Presiden AS Donald Trump mengaku lebih memilih solusi diplomatik, tapi juga menegaskan situasi saat ini berbahaya."Ada kemungkinan kita akan terlibat konflik yang sangat, sangat besar dengan Korut. Tidak diragukan lagi," sebut Trump kepada Reuters."Kami ingin menyelesaikannya secara diplomatik, tapi itu sangat sulit," lanjut dia.(WIL)