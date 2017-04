Jaga Hubungan dengan Tiongkok, Trump Tolak Komunikasi dengan Taiwan

Metrotvnews.com, Taipei: Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ditolak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sehubungan dengan dianjurkannya dialog hubungan Taiwan-AS.



Trump membantah pernyataan tersebut dan menyebutkan ia tak ingin membuat Presiden Tiongkok Xi Jinping khawatir. Bahkan, ia akan berkonsultasi terlebih dahulu terkait hal ini dengan Xi.

"Saya tidak ingin menimbulkan 'kesulitan' bagi teman saya, Xi. Jadi, saya akan berbicara dulu dengannya soal ini," kata Trump, seperti dikutip CNN, Sabtu 29 April 2017.Sepertinya, Trump mulai berhati-hati dengan manuver Taiwan yang ingin mendekati AS. Pasalnya, Tiongkok sempat berang ketika Trump menerima telepon ucapan selamat atas terpilihnya ia menjadi Presiden AS dari Tsai, November lalu.Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen/AFPSaat dikonfirmasi mengenai kemungkinan dialog baru antara Washington dan Taipei, Kantor Kepresidenan Taiwan menjawab bahwa Taiwan harus hati-hati dan waspada."Trump dan Xi tampak punya hubungan yang sangat baik, Taiwan harus hati-hati menghadapi hal ini dan terus waspada," kata juru bicara Kantor Presiden Taiwan, Alex Huang.Alex mengatakan, untuk saat ini tidak ada rencana diadakannya pertemuan antara Tsai dan Trump dalam waktu dekat. "Presiden Tsai hanya mengatakan bahwa kami memang menantikan komunikasi lebih lanjut dengan AS," ujarnya.Tsai sendiri mengungkapkan, bahwa Taipei dan Washington harus menjaga komunikasi yang erat dan tidak mengesampingkan dialog yang memang seharusnya ada."Tapi tergantung pada kebutuhan situasi dan pertimbangan pemerintah AS mengenai urusan ini," tutur Tsai.(FJR)