Indonesia Siap Kerja Sama dengan OKI Ciptakan Perdamaian

New York: Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Indonesia menghadiri pertemuan Kontak Grup Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).



Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan OKI untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global melalui pengembangan culture of prevention yang memerlukan pembiasaan dalam membangun dialog.

"Peningkatan kerja sama antara OKI dengan organisasi internasional dan regional lainnya merupakan kunci dalam mengembangkan kemampuan mediasi negara OKI," kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Medcom.id, Rabu 26 September 2018.



"Pengembangan kemampuan bagi negara OKI menjadi sangat penting di masa sekarang, dengan dinamika politik dan keamanan di kawasan," lanjut dia.



Menlu Retno sampaikan bahwa dalam pembentukan grup ini perlu bersifat komplementer dengan inisiatif Indonesia terkait Contact Group on Peace and Conflict Resolution yang dinisiasi oleh Indonesia.



Contact grup ini juga perlu untuk saling melengkapi dengan mekanisme PBB Group of Friends of Mediation (FoM) yang telah aktif memberikan sejumlah masukan mengenai peace building dan peace sustaining yang terkait dengan mediasi.



Dalam kelompok tersebut, Indonesia telah aktif berpartisipasi sejak awal pendiriannya di tahun 2010.



Mediasi merupakan salah satu sarana untuk mengimplementasikan resolusi konflik. Upaya peningkatan kemampuan mediasi bagi negara OKI sejalan dengan inisiatif Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 mengenai pembentuan OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution yang telah disahkan di KTT ke-13 OKI di Istanbul, Turki, tahun 2016.





(FJR)