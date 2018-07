Agen Wanita Rusia Goda Pejabat AS untuk Dapat Akses Politik

Washington: Maria Butina, seorang agen Rusia dilaporkan menawarkan berhubungan seks dengan pejabat Amerika Serikat (AS). Penawaran dilakukan agar dia memiliki akses ke dalam politik AS.



Tawaran Butina tersebut terungkap dalam persidangannya. Butina dihadapkan pada dua tuntutan terkait upaya penyusupan ke pemerintahan AS.

Jika dia terbukti bersalah, maka dia bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun.



Jaksa penuntut mengatakan Butina menawarkan hubungan seksual kepada salah satu pejabat untuk masuk dalam kelompok yang diincarnya. Kelompok Asosiasi Senapan Nasional (NRA) yang dekat dengan Partai Republik merupakan incaran Butina.



Laman BBC, Kamis 19 Juli 2018 mengatakan Kasus Butina ini bukan bagian dari penyelidikan AS terhadap campur tangan pemilihan presiden oleh Rusia. Agen Kremlin ini ditangkap pada Minggu 15 Juli lalu.



"Hubungan Maria Butina dengan intelijen Rusia membuatnya berisiko jika melakukan perjalanan. Karenanya, dia akan ditahan sampai persidangannya selesai," ungkap seorang hakim federal.



Hakim AS Deborah Robinson memutuskan pemerintah telah membuktikan tidak ada syarat pembebasan untuk Butina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan penangkapan Butina dirancang untuk merusak 'hasil positif' dari pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia.





(WAH)