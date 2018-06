Trump: Korea Utara Kembalikan 200 Jasad Pasukan AS

Minnesota: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, Korea Utara (Korut) telah mengembalikan jasad dari 200 pasukan AS yang hilang dalam Perang Korea. Kendati disebut Trump, tidak ada konfirmasi resmi mengenai pengembalian jenazah dari otoritas militer.



"Kami mendapatkan kembali pahlawan besar kami yang gugur, jasad yang dikirim kembali hari ini, sudah 200 yang dikirim kembali," kata Trump kepada kerumunan pendukungnya selama kampanye di Duluth, Minnesota 20 Juni waktu setempat, seperti dinukil Channel News Asia, Kamis 21 Juni 2018.



Para pejabat AS, yang berbicara secara anonim, mengatakan pada Selasa bahwa dalam beberapa hari mendatang Korut akan menyerahkan 'jumlah yang cukup' dari jasad-jasad tersebut ke Komando PBB di Korea Selatan. Kemudian semuanya akan dipindahkan ke Pangkalan Angkatan Udara Hickam di Hawaii.



Trump bertemu pemimpin Korut Kim Jong Un pada pertemuan puncak bersejarah pekan lalu di Singapura. Sembari mengatakan dalam konferensi pers setelah itu bahwa Kim sudah setuju mengembalikan jenazah tentara AS.



Sekitar 7.700 personel militer AS masih belum ditemukan dari Perang Korea 1950-1953, seperti ditunjukkan data militer AS.



Menurut Pentagon, pejabat Korut telah mengindikasikan di masa lalu bahwa mereka memiliki jasad sebanyak 200 pasukan AS. Lebih dari 36.500 pasukan AS tewas dalam konflik tersebut.





(FJR)