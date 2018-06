AS Dorong Turki Perkuat Demokrasi

Washington: Amerika Serikat tidak terlalu antusias dalam menyambut kemenangan Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan umum presiden, dan justru meminta agar Turki memperkuat demokrasinya.



Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan Presiden Donald Trump belum menemukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Erdogan.

"Kami masih berusaha menjadwalkan panggilan telepon antara presiden (Trump) dengan Presiden Turki untuk menekankan kembali hubungan kuat kami," ujar Sanders, seperti dilansir dari AFP, Senin 25 Juni 2018.



"Kami mendorong Turki untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan melanjutkan upaya menyelesaikan beragam isu dalam hubungan bilateral," lanjut dia.



Washington dan Ankara adalah mitra bersama dalam organisasi NATO. Namun hubungan kedua negara cenderung merenggang dalam beberapa waktu terakhir, dan Erdogan pun melayangkan retorika anti-Amerika dalam kampanyenya.



Turki mengecam dukungan militer AS terhadap milisi Kurdi YPG di Suriah, dan meminta Washington segera mengekstradisi ulama Fethullah Gulen -- tokoh yang dituduh Erdogan sebagai dalang dari percobaan kudeta 2016.



Sementara AS meminta beberapa warganya yang ditahan di penjara Turki segera dibebaskan.



"Kami menghargai keputusan para pemilih di Turki dan ingin membangun hubungan konstruktif dengan Presiden Erdogan untuk menghadapi beragam tantangan bersama," ungkap Kementerian Luar Negeri AS.



Uni Eropa juga tidak terlalu bersemangat atas kemenangan Erdogan. Namun Erdogan mengklaim pemilu kali ini adalah contoh "demokrasi bagi seluruh dunia."





(WIL)