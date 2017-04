AS akan Kerahkan Operasi di Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar akan menggelar kembali operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan, dalam waktu dekat.



"Saya menerima arahan dan petunjuk dari Menteri Pertahanan AS. Mungkin dalam waktu dekat," kata Komandan Militer AS di Asia Pasifik, Admiral Harry Harris, seperti dikutip Reuters, Kamis 27 April 2017.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai kemungkinan tersebut. Bahkan, saat ini armada laut AS sedang 'sibuk' menghadapi rezim Kim Jong-un di Semenanjung Korea.Saat Korea Utara merayakan Hari Tentara, AS bahkan mengirim USS Michigan ke Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Sementara, USS Carl Vinson diperkirakan akan tiba akhir bulan ini. Sebelumnya, USS Carl Vinson juga sempat transit di Laut China Selatan.Gerakan terbaru AS ini sebagai unjuk kekuatan di tengah-tengah ketegangan antara AS dan Negara Komunis tersebut.Tak hanya itu, truk yang membawa perlengkapan rudal pertahanan milik AS, THAAD, juga masuk ke wilayah Korsel. Hal ini dilakukan untuk menangkal ketegangan yang ditimbulkan oleh Pyongyang.AS dan Korsel mengerahkan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), untuk menghalau ancaman dari Korut. Hingga saat ini Korut terus berupaya mengembangkan program rudalnya, meskipun sudah dijatuhkan sanksi oleh PBB.Sistem rudal THAAD dimaksudkan untuk memotong dan menghancurkan rudal balistik jarak menengah, ketika dalam fase final menuju targetnya.Korut sendiri diperkirakan tengah mempersiapkan diri untuk uji coba nuklir keenam.(FJR)