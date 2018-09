AS kembali Pangkas Dana Bantuan untuk Palestina

Washington: Amerika Serikat kembali memangkas dana bantuan 0untuk Palestina. Kali ini, dana yang dipotong adalah untuk beberapa program resolusi konflik antara Palestina dengan Israel.



Lewat pemotongan terbaru, total dana yang telah dipangkas AS untuk Palestina mencapai USD500 juta atau setara Rp7,4 triliun.

Pemangkasan terbaru ditargetkan kepada program bantuan rekonsiliasi yang melibatkan warga Palestina dan Israel. Nilai dari program ini mencapai USD10 juta.



"Seperti yang sudah diumumkan pada Agustus lalu, pemerintah telah mengalihkan ulang lebih dari USD200 juta yang awalnya diperuntukkan bagi beberapa program di Tepi Barat dan Gaza," ucap seorang pejabat Kedutaan Besar AS, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Minggu 16 September 2018.



"Di waktu bersamaan, kami mengalihkan ulang sebagian dana dari USD10 juta yang awalnya diperuntukkan bagi manajemen dan mitigasi konflik," lanjut dia.



Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri AS telah memerintahkan penutupan gedung misi diplomatik Palestina di Washington.



Baca: AS Pangkas Bantuan Rp2,9 Triliun untuk Palestina



Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan staf mereka di Washington telah diminta otoritas AS untuk meninggalkan gedung tersebut paling lambat 13 Oktober.



PLO juga menyebut AS telah mencabut visa milik istri dari kepala misi diplomatik Palestina di Washington. AS juga mencabut visa dari dua anaknya, yang berusia lima dan tujuh tahun.



Hanan Ashrawi dari PLO menilai pencabutan visa keluarga Husam Zomlot it adalah bentuk dari "eskalasi yang tidak manusiawi" dari pemerintah AS.



Hubungan antara pemerintah AS dan Otoritas Palestina terjun bebas saat Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Palestina membekukan kontak dengan AS, dan menilai Washington sudah tidak bisa lagi memainkan peran sebagai mediator dalam proses perdamaian di Timur Tengah.





(WIL)