Swafoto Dekat Aliran Lava, 40 Turis di Hawaii Ditangkap

Honolulu: Setidaknya 40 turis di Hawaii, Amerika Serikat (AS), ditangkap otoritas setempat karena berswafoto di dekat aliran lava Gunung Kilauea.



Dilansir dari Express, Kamis 21 Juni 2018, mereka juga didenda sebesar USD5 ribu atau setara dengan Rp70 juta per orang dan terancam hukuman penjara akibat ulah mereka.



Mereka ditangkap karena melanggar hukum dengan memasuki zona terlarang yang sangat berbahaya. Hingga saat ini, lava dari Gunung Kilauea memang masih mengalir deras.



Lava tersebut mengandung zat mematikan yaitu sulfur dioksida yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru jika dihirup manusia.



Sebelumnya, Gubernur Hawaii David Ige telah memperingatkan para turis lokal maupun mancanegara untuk tak mendekat ke gunung tersebut.



"Kami harus memperkuat sistem penegakan hukum bagi penanganan situasi darurat dalam mengendalikan akses publik ke zona berbahaya," kata Ige.



Kecepatan aliran lava Gunung Kilauea pun meningkat mencapai 27 kilometer per jam sejak celah gunung berapi tersebut memuntahkan lava ke laut.



(FJR)