Siswa Demo di Seantero AS Desak Batasi Peredaran Senjata

Florida: Ribuan siswa di seluruh Amerika Serikat (AS) keluar dari sekolah pada hari peringatan satu bulan penembakan di Marjory Stoneman Douglas High School, Florida.



Lebih dari 3.100 sekolah berpartisipasi dalam solidaritas dengan sekolah Parkland, Florida, di mana 17 siswa dan staf pengajar dibunuh oleh mantan siswa Nikolas Cruz, berusia 19 tahun. Pelaku melepaskan tembakan pada Hari Valentine dengan senapan serbu AR-15.



(Baca: Sekelompok Siswa Serukan UU Senjata Api di Gedung Putih).

Di Florida Selatan, setidaknya 25 sekolah menengah dan perguruan tinggi bergabung dalam demonstrasi. Di Stoneman Douglas, para siswa berkumpul di lapangan bola untuk mogok selama 17 menit.



Di Cooper City High School, siswa mengumpulkan sekitar 17 meja kosong dan melepaskan 17 merpati.



Ribuan lagi berarak ke jalan-jalan di New York City, di mana Walikota Bill De Blasio bergabung dengan siswa di Sekolah Tinggi Edward R. Murrow di Brooklyn.



Gubernur New York Andrew Cuomo berbaring berdampingan bersama para siswa untuk melakukan demonstrasi "mati terkapar" di Public Service High School di Lower Manhattan.



"Siswa Amerika dapat dengan jelas melihat apa yang tidak bisa dilakukan oleh GOP (Partai Republik): Hukum senjata lemah menjadi inti masalah kekerasan senjata Amerika," Cuomo mencuit.



"Bangga bergabung dengan siswa di Leadership and Public Service High School," cetusnya, seperti dilansir UPI, Kamis 15 Maret 2018.



Di Washington D.C, para siswa mengusung slogan dan berkumpul di luar Gedung Putih dan di Capitol Hill meneriakkan "Cukup sudah."



Murid-murid lain meneriakkan "Hei NRA (National Riffle Association yang dikenal pendukung kebebasan warga memegang senjata), berapa banyak anak yang telah kamu bunuh hari ini?" di D.C.



Siswa di Hoboken, New Jersey, meneriakkan "Saya adalah zona bebas peluru" dan membawa tanda-tanda yang bertuliskan "Kapur Bukan Senjata". Di Cherry Hill West High, sekolah baru di Jersey lainnya, para siswa meletakkan tas dalam bentuk hati.



(Baca: NRA Kritik Wacana Trump soal Batasan Umur Pembelian Senjata).



Siswa di Baltimore Polytechnic Institute berbaris sebagai sebuah kelompok di lapangan sepak bola. Di Los Angeles, siswa diharapkan mengatur pengarahan pendaftaran pemilih dan saat-saat mengheningkan cipta. Banyak yang akan memakai warna oranye untuk menghormati kampanye Wear Orange yang terkait dengan Hari Peringatan Kekerasan Senjata Nasional.



Siswa di Stoneman Douglas, Sam Zeif mencetus pada CNN tentang "lautan orang-orang di mana-mana. Anda hampir tidak dapat melihat tanah, ini benar-benar menunjukkan bahwa kita tidak sendiri."



Meskipun beberapa sekolah dan distrik mengancam siswa dengan hukuman karena meninggalkan kelas, para siswa bersumpah untuk tetap keluar ke jalan.



"Saya mengkhawatirkannya, tapi saya lebih suka memperjuangkan apa yang benar daripada skorsing sebentar," kata siswa dari New York, pelajar asal Sayreville County.



Mogok secara nasional diselenggarakan oleh siswa anggota Empower, cabang pemuda dari kelompok Women's March.



Sejak penembakan Parkland, Gubernur Florida Rick Scott sudah menandatangani seperangkat reformasi legislatif senilai USD400 juta demi keamanan sekolah, kesehatan mental, dan tindakan pengendalian senjata.



Undang-undang tersebut memerintahkan pelarangan senapan bump stock, kenaikan pada usia pembelian senapan dari minimum 18 menjadi 21 tahun dan masa tunggu tiga hari untuk semua pembelian senjata api.



(Baca: Trump Desak Pelarangan Kepemilikan Senjata Bump Stock).



Gubernur Oregon Kate Brown juga menandatangani sebuah undang-undang yang melarang kepemilikan senjata api kepada orang-orang yang dihukum karena kekerasan dalam rumah tangga, bahkan jika korban bukanlah pasangan.



Dewan Perwakilan Rakyat AS dijadwalkan untuk memilih pekan ini untuk Undang-Undang STOP Kekerasan Sekolah tahun 2018, suara kongres utama untuk kali pertama mengenai keselamatan sekolah sejak penembakan.



Komite Kehakiman Senat mengadakan sidang pengamanan sekolah, Rabu 14 Maret, di Capitol.



Pada Selasa 13 Maret, di Broward County, Florida, jaksa mengumumkan bahwa mereka akan menuntut hukuman mati atas Cruz, yang menghadapi 17 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 17 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama.





(FJR)