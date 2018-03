Kemenristek Sokong Gamelan di Kampus Almamater Presiden Soekarno

Chicago: Kementerian Riset dan Teknologi RI memberikan bantuan tenaga ahli serta peneliti tarian dan gamelan untuk menyokong kegiatan gamelan di Universitas Michigan, Amerika Serikat.



Universitas Michigan merupakan kampus tempat Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno menimba ilmu. Ia juga pernah mendapat gelar Honorary Doctor pada bidang Hukum Perdata saat melakukan kunjungan kenegaraan ke AS.

"Sudah saatnya kita menggeliatkan kembali kerja sama dengan Universitas Michigan karena sudah ada program pengajaran Bahasa Indonesia, gamelan dan berbagai mata kuliah mengenai Indonesia," kata Konsul Jenderal RI untuk Chicago, Rosmalawati Chalid.







"Saya melihat begitu besarnya potensi kerja sama antara Indonesia dengan AS yang bisa digulirkan melalui kampus ini, yang merupakan salah satu kampus terbaik di dunia," lanjutnya.



Dalam keterangan tertulis KJRI Chicago kepada Medcom.id, Selasa 13 Maret 2018, potensi kerja sama yang dapat dikembangkan adalah pada bidang transportasi, urban systems, manufaktur lanjutan, robotika, kebudayaan dan pendidikan.



Implementasi kerja sama ini akan dilakukan dalam bentuk public, private dan kerja sama antar universitas di mana para alumni dari Universitas Michigan juga mengambil peran.



Tahun lalu, asosiasi alumni Universitas Michigan di Indonesia telah memberikan janji donasi sebesar lebih dari Rp7,5 miliar untuk program gamelan, studi Indonesia serta dukungan mahasiswa Indonesia di University of Michigan.



KJRI Chicago telah memberikan penghargaan kepada kelompok gamelan University of Michigan pada tahun 2017 karena selama 50 tahun telah mempromosikan seni dan budaya Indonesia melalui pertunjukan gamelan tahunan di kota Ann Arbor, Michigan.





(WIL)