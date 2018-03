Orang Dekat Tillerson di Kemenlu AS Turut Dipecat Trump

Washington: Selang beberapa jam setelah memecat Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Gedung Putih juga menangguhkan jabatan orang dekatnya, Steve Goldstein.



Pernyataan Goldstein mengenai pemecatan Tillerson disinyalir menjadi alasan dia juga turut dipecat dari jabatannya. Pasalnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan Gedung Putih.



CNN, Rabu 14 Maret 2018, melaporkan Goldstein mengatakan Tillerson sebenarnya masih betah menjadi Menlu AS. Sama seperti Tillerson, Goldstein resmi diberitahu dipecat lewat cuitan Trump di Twitter.



"(Tillerson) ingin tetap menjabat, karena perkembangan penting yang dibuat di bidang keamanan nasional," kata Goldstein sesaat sebelum dipecat.



Dia mengatakan Tillerson tidak sempat berbicara dengan Trump dan tidak tahu alasan pemecatannya.



"Dia berterima kasih atas kesempatan untuk menjabat dan meyakini jabatan publik adalah pekerjaan mulia. Dia mendoakan calon menteri Pompeo," lanjut dia.



Goldstein merupakan Wakil Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Publik tersebut, adalah orang penting keempat di Kemenlu AS. Posisinya akan digantikan juru bicara Kemenlu AS Heather Nauert untuk sementara.





(FJR)