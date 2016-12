Trump akan Bubarkan Yayasan Amal Miliknya

Metrotvnews.com, New York: Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) berencana membubarkan yayasan amal miliknya untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi di masa mendatang.



Rekam jejak Trump sebagai pemilik sejumlah perusahaan di dunia -- termasuk yayasan Donald J Trump -- diawasi ketat beberapa pekan setelah dirinya memenangkan pemilihan umum presiden. Pembubaran yayasannya akan menjadi langkah besar pertamanya untuk menghindari badai konflik kepentingan.

Yayasan Trump telah menjadi pusat beberapa kontroversi -- termasuk berapa banyak uang yang sebenarnya dia sumbangkan -- dan sedang berada dalam investigasi Jaksa Agung New York Eric Schneiderman.Dalam pernyataan kepada media AS pada Sabtu 24 Desember, kantor jaksa agung New York menegaskan Trump tidak dapat menutup yayasannya saat ini. "Yayasan Trump masih berada dalam investigasi dan tidak dapat dibubarkan hingga prosesnya selesai," ucap juru bicara Schneiderman, Amy Spitalnick, seperti dikutip AFP.Tim transisi Trump mengatakan sang presiden terpilih telah mengarahkan penasihatnya untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam penutupan yayasan.Trump mengatakan yayasan miliknya "telah melakukan banyak kebaikan dalam beberapa tahun terakhir dengan menyumbangkan jutaan dolar ke banyak grup, termasuk untuk mendukung veteran, penegakan hukum dan anak-anak.""Namun, untuk menghindari konflik kepentingan dengan peran saya sebagai presiden, saya telah memutuskan untuk mengejar ketertarikan saya di bidang filantropi dengan cara lain," sambung dia.(WIL)