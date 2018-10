Direktur CIA Berikan Arahan untuk Trump Terkait Khashoggi

Washington: Sepulang dari Turki, Direktur CIA Gina Haspel melaporkan terkait penemuannya soal kematian jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dan memberi arahan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.



Baca juga: Putra Mahkota Arab Saudi Janjikan Keadilan untuk Khashoggi.



Namun, hingga saat ini belum ada keterangan dari Gedung Putih soal pengarahan yang diberikan Haspel kepada Trump.



Dilansir dari BBC, Jumat 26 Oktober 2018, di Turki, Haspel mengaku telah mendengarkan rekaman suara detik-detik sebelum Khashoggi dibunuh di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.



Tak hanya bertemu dengan Trump, Gaspel juga memberi arahan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Namun kantor Kemenlu AS tidak memberikan rincian lebih lanjut soal pertemuan ini.



Khashoggi, koresponden The Washington Post, terakhir kali terlihat pada 2 Oktober, ketika ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Arab Saudi yang terus menolak membeberkan keberadaannya, akhirnya mengakui bahwa jurnalis berusia 59 tahun itu tewas di dalam gedung konsulat.



Baca juga: Turki Tak Akan Bawa Kasus Khashoggi ke Pengadilan Internasional.



Beberapa pejabat Arab Saudi mengakui bahwa Khashoggi terbunuh dalam 'perkelahian' di dalam Konsulat. Namun hingga sekarang, tak diketahui di mana jasad Khashoggi.



Kedatangan Haspel ke Turki ini mengikuti janji Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengungkap seluruh kejadian yang mereka sebut upaya pembunuhan oleh Arab Saudi.





(FJR)