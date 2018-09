AS Punya Bukti Kejahatan Militer Myanmar Terhadap Rohingya

Washington: Amerika Serikat (AS) mengaku memiliki bukti terkait kekerasan dan penyerangan militer Myanmar terhadap Rohingya di Rakhine State. Laporan ini dirilis oleh Biro Intelijen Kementerian Luar Negeri AS.



"Kekerasan di Rakhine sangat ekstrem, berskala besar, meluas dan memang diarahkan untuk meneror dan mengusir Rohingya," sebut laporan itu, dikutip dari AFP, Selasa 25 September 2018.

"Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan bahwa penyerangan ini terencana dan terkoordinasi dengan baik," lanjut laporan tersebut.



Disusunnya laporan ini berdasarkan dari wawancara dengan sekitar 1.000 warga Rohingya pada April 2018, yang kini tengah mengungsi ke Bangladesh. Laporan ini disebut sebagai laporan yang konsisten dan tidak memihak.



Disebutkan pula, di beberapa daerah, militer Myanmar menggunakan taktik brutal yang mengakibatkan kematian massal. Misalnya mengunci orang-orang di rumah dan membakar mereka dan menenggelamkan perahu berisi ratusan Rohingya yang ingin melarikan diri.



Selain itu, para militer Myanmar sengaja menculik para wanita dan anak-anak perempuan dan disembunyikan. Lantas, mereka diperkosa secara beramai-ramai.



Bersamaan dengan dirilisnya laporan ini, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga mengumumkan pengiriman bantuan AS untuk Rohingya sebesar USD185 juta, yang terdiri dari makanan, air, dan perawatan kesehatan.



Sebelum laporan AS ini, Amnesty Internasional dan tim pencari fakta PBB pimpinan Marzuki Darusman terlebih dahulu merilis laporan bukti kejahatan militer Myanmar terhadap Rohingya. Namun, semua laporan ini dibantah Myanmar.



Pimpinan militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, baru-baru ini mengatakan lewat surat kabar pemerintahan, bahwa tidak ada negara, organisasi atau kelompok yang memiliki hak untuk ikut campur atas kedaulatan sebuah negara.







(FJR)