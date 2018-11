Pemilu Sela Berakhir, Trump Ajak Demokrat-Republik Bekerja Sama

Washington: Pemilu sela di Amerika Serikat (AS) telah berakhir. Partai Demokrat memegang kendali Kongres setelah memenangi pemilu sela ini.



Presiden AS Donald Trump menyatakan harapannya agar Partai Demokrat dan Republik dapat bekerja sama usai pemilu ini.

"Semoga kita semua dapat bekerja sama tahun depan untuk masa depan yang lebih baik bagi warga Amerika Serikat," katanya, dikutip dari laman AFP, Rabu, 7 November 2018.



Trump juga memuji Nancy Pelosi, pemimpin Demokrat yang akan menjadi corong utama Dewan Perwakilan Rakyat AS. Dia mengatakan Pelosi banyak berkontribus bagi demokrasi negara.



"Kita akan melihat dia memperbanyak cabangnya. Semoga dengan kerja sama antara Republik dan Demokrat, bisa menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur semakin berkembang dan perdagangan semakin maju," imbuhnya.



Jutaan warga Amerika Serikat beramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih perwakilan mereka di Kongres dalam pemilihan umum sela, Selasa 6 November 2018. Pemilu sela ini memperebutkan 435 kursi dewan perwakilan, 35 tingkat senat dan 36 level gubernur.



Dari New York hingga California, dan dari Missouri sampai Georgia, terjadi antre panjang di TPS sejak pagi buta. Antrean ini terjadi setelah warga AS melewati masa kampanye 'panas' Partai Demokrat dan Republik.



Hasil hitung cepat pemilu sela menyatakan Demokrat berhak menguasai Kongres.





