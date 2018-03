Trump Enggan Komentari Tawaran Dialog dari Korut

Washington: Tawaran mengejutkan dari Korea Utara untuk membicarakan denuklirisasi menjadi salah satu tantangan global terbesar bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini.



Tidak seperti biasanya, Trump cenderung mengambil sikap hati-hati. Padahal, sang presiden dikenal sering membuat pernyataan fenomenal terkait isu Korut.

"Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang belum kami ketahui," ujar Trump di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa 6 Maret 2018.



Detail tawaran belum diketahui pasti, namun Korut mengindikasikan bersedia menghentikan sementara uji coba nuklir dan misil agar dapat berdialog dengan AS.



Tawaran ini disampaikan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kepada delegasi senior Korea Selatan di Pyongyang pada 5 Maret. Kim menyambut baik kedatangan delegasi Korsel dan menjamu mereka semua dengan makan malam.



Pekan ini, perwakilan dari Korsel -- yang membawa tawaran dialog dari Kim -- dan juga delegasi Jepang serta AS akan berkumpul di Washington untuk membicarakan perkembangan terbaru mengenai Korut.



Dan Coats, Direktur Intelijen Nasional AS, mengatakan kepada Kongres bahwa dirinya, "skeptis mengenai semua ini."



"Mungkin ini adalah terobosan. Tapi saya juga masih sangat meragukannya," ujar Coats.



Salah satu pejabat lain yang tidak ingin disebutkan namanya menyebut, "mungkin semua orang perlu melihat hal ini dari perspektif berbeda, dan jangan terburu-buru menyimpulkan."



"Kami memiliki sejarah panjang, berkomunikasi dengan Korut selama 27 tahun. Dalam 27 tahun itu, mereka melanggar setiap perjanjian dengan AS," tambah dia.





