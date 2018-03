Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un sedang Dijadwalkan

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perjanjian dengan Korea Utara "sedang dibuat," satu hari usai dirinya sepakat untuk bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.



"Perjanjian dengan Korut sedang dibuat, dan jika sudah selesai nanti, akan menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk dunia. Tempat dan waktunya akan diumumkan nanti," tulis Trump di akun Twitter, seperti dilansir BBC, Sabtu 10 Maret 2018.

Dalam sejarah AS, belum pernah ada satu pun presiden aktif yang pernah bertemu pemimpin Korut.



Sebelumnya, Gedung Putih mengatakan pertemuan dengan Kim Jong-un tidak akan terlaksana kecuali Pyongyang mengambil "langkah konkret" untuk denuklirisasi.



Sejumlah media lokal AS mengatakan Trump memutuskan bertemu Kim tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan jajarannya, yang saat ini sedang sibuk mengatur segala sesuatunya.



Keputusan diambil Trump usai dirinya menerima undangan dari Kim Jong-un yang disampaikan delegasi Korea Selatan di Washington.





Kim Jong-un. (Foto: AFP/KNS/KCNA)



Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson sedang berada kunjungan kenegaraan ke benua Afrika saat Trump mengumumkan niatnya bertemu Kim. Dia menegaskan keputusan menemui Kim diambil sendiri oleh presiden.



"Saya berbicara dengan presiden pagi ini dan diskusi kami berjalan baik," tutur Tillerson.



Tillerson membatalkan semua acara kenegaraan di Kenya dengan alasan kurang enak badan akibat mengurus berbagai isu besar, terutama soal Korut.



Saat delegasi Korsel berkunjung ke Pyongyang, Kim Jong-un mengindikasikan kesediaannya menghentikan sementara program nuklir dan misil agar dapat berdialog dengan AS.



Baca: Menlu AS: Pertemuan Trump dan Kim Jong-un Perlu Persiapan





(WIL)