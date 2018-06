Ekspresi Gembira Menlu Retno Saat Indonesia Menang di DK PBB

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kelegaannya ketika Indonesia diumumkan menjadi pemenang kursi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.



Duduk di sebelah Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, Menlu Retno langsung menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda bersyukur.

Begitu Indonesia disebut memenangkan 144 suara, teriakan kegembiraan langsung terdengar dari seluruh penjuru ruang sidang di Markas Besar DK PBB di New York, Amerika Serikat.



Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa yang hanya mendapatkan 46 suara dan segera menggantikan posisi Kazakhstan yang habis masa keanggotaannya pada 31 Desember 2018 mendatang.



"Rekam jejak diplomasi dan kontribusi nyata Indonesia untuk perdamaian kawasan dan glpbal ternyata diterima dengan baik oleh dunia," kata Menlu Retno lewat video conference dari New York dengan para awak media di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.



Ia mengaku, sebelum pemungutan suara dimulai yaitu pukul 09.00 pagi waktu AS, Menlu Retno masih sempat melakukan komunikasi dengan para menlu negara sahabat Indonesia untuk melobi agar mereka memberikan suaranya untuk Indonesia.





