Trump Sambut Baik Langkah Korut Tutup Situs Uji Coba Rudal

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik langkah Korea Utara (Korut) menutup situs uji coba rudal Tongchang-ri. Menurut dia, yang dilakukan Korut merupakan komitmen mereka atas denuklirisasi penuh.



"Kim Jong-un telah setuju untuk mengizinkan inspeksi nuklir dan tunduk pada negosiasi akhir. Sangat menarik!" ungkap Trump dalam akun Twitter-nya, dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis, 20 September 2018.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Rabu kemarin setuju untuk menutup situs uji coba rudal Tongchang-ri, di hadapan para pengamat internasional. Mendengar hal ini, AS mengatakan pihaknya siap melakukan diskusi untuk denuklirisasi Korut pada Januari 2021.



Pyongyang menuturkan pihaknya dapat membongkar fasilitas nuklir mereka yang paling populer di Yongbyon. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi AS.



"Langkah-langkah pembongkaran harus sesuai dengan yang sudah kita bahas," kata Kim.



Ini adalah peringatan penting, namun deklarasi itu muncul untuk mematahkan kebuntuan dalam diskusi nuklir dengan Washington.



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengaku telah mengundang salah satu pejabat Korut untuk bertemu di New York, pekan depan, di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



"Atas dasar komitmen penting ini, AS siap untuk terlibat dalam negosiasi untuk mengubah hubungan AS-Korut lebih baik lagi," pungkas Pompeo.



Hubungan AS-Korut mulai mencair kala dua pemimpin negara bertemu untuk pertama kalinya di Singapura pada Juni 2018 lalu. Meski demikian, seiring dengan berjalannya waktu, hubungan keduanya mengalami pasang surut untuk mendiskusikan masalah denuklirisasi.





(AHL)