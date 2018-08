Dubes AS Bicara Soal Solusi Dua Negara untuk Palestina

Jakarta: Palestina menjadi salah satu topik yang dibicarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ketika berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.



Ditegaskan kembali oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan, bahwa AS mengutamakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.



"AS percaya bahwa status quo harus dipertahankan dan dijaga. Two State Solution (Solusi Dua Negara) memang bisa diterima oleh kedua negara (Palestina dan Israel),” kata Dubes Donovan dalam konferensi pers di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.



Sebelumnya, isu Palestina sendiri sudah diangkat Menlu Retno saat pertemuan 10 menteri luar negeri ASEAN dengan Pompeo di Singapura. Di situ, Menlu Retno bersama Malaysia kembali menekankan pentingnya kemerdekaan Palestina.



Di Jakarta, Solusi Dua Negara diutarakan kembali oleh Menlu Retno dan ia mengaku bahwa Pompeo menerimanya dengan baik.



Perjuangan agar Palestina merdeka masih menjadi salah satu polemik dunia internasional saat ini, di samping AS yang telah memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, Israel ke Yerusalem, yang berarti AS mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.



Tak berhenti sampai di situ, pertarungan antara Palestina dan Israel pun masih berlanjut. Setiap hari dilaporkan ada warga Palestina maupun prajurit Israel yang tewas.



Indonesia menjadi salah satu negara yang vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dialog demi dialog pun kerap dilakukan Indonesia agar Palestina dapat segera mengibarkan bendera kemerdekaan.





