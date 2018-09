Lima Pidato yang Disorot di Sidang Umum PBB

New York: Berbagai kalimat penegasan untuk perdamaian dan stabilitas dunia keluar dari mulut sejumlah pemimpin atau wakil pemimpin negara yang hadir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-73 di New York, Amerika Serikat (AS).



Topik-topik tertentu selalu mendominasi di setiap tahun gelaran sidang umum ini.

The New York Times mengutip Associated Press mencatat beberapa sorotan penting terkait isu-isu dunia yang dilontarkan para pemimpin saat mereka berpidato.



Wakil Presiden RI Jusuf Kalla



"Dalam waktu seperti ini, manusia kerap salah sangka melihat kepemimpinan yang memiliki kekuatan seperti superhero. Tetapi, dunia tidak perlu mencari sosok superhero. Dunia tidak perlu semacam the Avengers ataupun Justice League. Kita di sini adalah pemimpin global. Kita jelas memiliki kekuatan superhero."



Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite



"Pada semua tantangan, entah terorisme, perubahan iklim dan pemberdayaan perempuan, kita terlalu pasif, terlalu tenang dan diam.”



Presiden Guinea-Bissaau Jose Mario Vaz



"Mari kita membangun solidaritas dan menunjukkan belas kasih kita kepada mereka yang melarikan diri dari konflik, penganiyaan, perang dan kesengsaraan, terutama bagi para imigran, pengungsi, korban krisis politik dan bencana alam."



Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern



"Keterlibatan kami dengan dunia telah membantu membentuk siapa kami. Selandia Baru bisa menjadi penantang di dunia internasional. Kami memberikan reaksi untuk setiap kejadian di dunia ini. Dan kami juga menggunakan suara kami di dunia internasional."



Presiden Chile Sebastian Pinera



"Kami tidak lagi terbagi oleh ketidakpercayaan, ketakutan, prasangka yang dibatasi oleh dinding dan tirai besi tetapi bersatu untuk menghormati hak dan martabat manusia. Kita hidup di transformasi global yang besar. Kita bisa menciptakan peluang baru yang menakjubkan."





(FJR)