Meksiko Tangkap Bos Kartel Narkoba yang Diburu AS

Mexico City: Angkatan darat Meksiko berhasil menangkap seorang gembong narkotika dari kartel Zetas. Selama ini, bos kartel tersebut diburu otoritas Amerika Serikat.



Jose Maria Guizar Valencia alias Z43 ditangkap pada Kamis kemarin di area La Roma di Mexico City. Komisi Keamanan Nasional Meksiko Renato Sales mengatakan penangkapan Guizar dilakukan "tanpa menggunakan kekerasan."

Guizar, yang memiliki kewarganegaraan Meksiko dan AS, diburu di kedua negara atas kasus narkoba, penyelundupan senjata api, kejahatan terorganisasi, pembunuhan serta penculikan.



"Dia diyakini sebagai orang di balik peredaran narkotika dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Ia juga salah satu aktor utama dalam serangkaian kekerasan di beberapa negara bagian Meksiko," ujar Sales dalam sebuah konferensi pers, seperti dilansir AFP, Jumat 9 Februari 2018.





Biodata Guizar Valencia. (Foto: Kemenlu AS)



Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Guizar memimpin sebuah faksi terpisah dari grup Zetas setelah terbunuhnya pendiri kartel, Heriberto Lazcano, dan penangkapan dua pewarisnya, Miguel Angel Trevino dan Omar Trevino,



Dalam dokumen Kemenlu AS, disebutkan bahwa "Guizar Valencia bertanggung jawab atas impor ribuan kilogram kokain dan methamphetamine ke AS."



"Zetas, di bawah komando Guizar Valencia, telah membunuh banyak warga Guatemala dalam aksi penguasaan daerah perbatasan Guatemala dengan Meksiko," lanjut dokumen itu.



Meksiko menyebut Guizar memulai karier kriminalnya sejak 1998. Ketika itu, ia teridentifikasi sebagai pengedar narkoba level menengah di Michoacan. Pada 2005, dia memperluas operasinya ke Tamaulipas, Veracruz dan Chiapas.





(WIL)