Wonderful Indonesia Hiasi Bus di Washington DC

Metrotvnews.com, Washington: Kampanye Wonderful Indonesia tak hanya di dalam negeri, namun juga sampai ke mancanegara. Mencoba menarik minat wisatawan ke negeri eksotis, logo Wonderful Indonesia akan menghiasi berbagai transportasi umum di Washington D.C, Amerika Serikat (AS), khususnya bus.



Ada 10 bus kota dan dua bus pariwisata yang akan memamerkan keindahan Indonesia di badannya. Aksi kampanye ini didukung penuh oleh kantor Walikota Washington DC dan Kementerian Pariwisata Indonesia.

"Transportasi publik di DC kami lihat sebagai media yang sangat strategis untuk kampanye Wonderful Indonesia. Kami harap inisiatif ini akan dapat menjaring minat lebih banyak turis AS untuk mengunjungi Indonesia," ujar Duta Besar RI untuk AS, Budi Bowoleksono saat peluncuran gambar raksasa Dive Indonesia dan tagline Wonderful Indonesia di badan bus kota, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedutaan Besar RI untuk AS, Sabtu 6 Oktober 2017.



Bus-bus tersebut nantinya akan melintasi wilayah D.C, Maryland dan Virginia. Ada beberapa lokasi wisata di Indonesia yang dipamerkan lewat badan bus tersebut, antara lain Tana Toraja, Wakatobi, Bunaken, Raja Ampat, Candi Borobudur, Pulau Komodo, Pantai Lombok, DKI Jakarta, Danau Toba dan tentunya, Bali.







"Kami meyakini bahwa hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat jika terjadi hubungan people to people yang intensif, Saling kunjung antarmasyarakat kedua negara akan sangat positif dalam membangun saling pengertian, serta nantinya membuka peluang kerja sama dan pengembangan berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi kedua negara," lanjut Dubes Budi, dikutip oleh Metrotvnews.com.



Sementara itu, Secretary of the Office of the Mayor of Washington D.C., Lauren C. Vaughan, yang hadir pada acara peluncuran kampanye tersebut menyatakan, hal ini merupakan inisiatif luar biasa dalam mengefektifkan kerja sama people to people dua negara.



"Inisiatif luar biasa ini pasti akan memunculkan keingintahuan publik Amerika terhadap Indonesia. Kami siap bekerja sama dalam berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan people to people contact antara kedua negara," seru Lauren.



Tak hanya memanfaatkan bus kota, kampanye Wonderful Indonesia juga menampilkan berbagai poster wisata yang dipasang di stasiun kereta bawah tanah, serta lokasi bersepeda.



Pada 2016, jumlah wisatawan AS yang berkunjung ke Indonesia berjumlah sekitar 296 ribu orang. Hal ini dirasa kurang karena warga AS yang berwisata ke Asia selama tahun tersebut tercatat 5 juta orang.









