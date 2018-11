Korut Sembunyikan 13 Pangkalan Rudal

Washington: Sebuah temuan baru yang dirilis Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa Korea Utara (Korut) masih mengoperasikan sedikitnya 13 pangkalan yang digunakan untuk menyembunyikan rudal.



Para peneliti dari Center for Strategic and International Studies di Washington menambahkan bahwa 13 pangkalan rudal tersebut sengaja disembunyikan dan belum diumumkan oleh Pemerintah Korut.

"Ini tidak seperti pangkalan-pangkalan yang telah dihancurkan," kata Victor Cha, pemimpin program CSIS Korut kepada New York Times, Selasa 13 November 2018.



"Pekerjaan (rudal) terus berlanjut. Apa yang orang khawatirkan adalah Presiden AS Donald Trump akan menerima kesepakatan yang buruk, misalnya dengan meyakinkan bahwa ada sejumlah pangkalan yang sudah dihancurkan untuk menutupi sejumlah pangkalan yang disembunyikan," lanjut dia.



Victor merupakan orang yang pernah ditunjuk menjadi kandidat Duta Besar AS di Korea Selatan, namun dicabut karena dianggap tak sejalan dengan administrasi Trump.



Disebutkan pula, pangkalan-pangkalan tersebut tersebar di seluruh Korut dan terletak di fasilitas bawah tanah dan terowongan di lembah gunung.



"Setiap rudal di pangkalan-pangkalan ini dilengkapi hulu ledak," ungkap Victor.



Tak hanya itu, rudal ini disinyalir bisa menyerang Jepang dan seluruh Korea Selatan dan termasuk rudal jarak menengah yang terbang sekitar 90-150 kilometer.







