AS Ingin Tunjukkan Bebas Navigasi di Perairan Internasional

Jakarta: Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) Laksamana John M Richardson mengatakan negaranya ingin menunjukkan bebas navigasi di perairan internasional. Pesan ini ingin disampaikan kepada Tiongkok lewat berlayarnya dua kapal AS di Selat Taiwan.



"Kami sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan adanya bebas navigasi di perairan internasional," kata Richardson, lewat sambungan telepon, Kamis 1 November 2018.

"Jadi tidak ada maksud khusus," imbuhnya.



Sebelumnya, dua kapal perang Amerika Serikat berlayar melalui Selat Taiwan. Pihak AS tahu bahwa langkah yang diambil mereka ini pasti memperburuk ketegangan dengan Tiongkok.



Meski demikian, Kapal USS Curtis Wilbur dan USS Antiteam melakukan transit rutin untuk menunjukkan komitmen terhadap konsep Indo-Pasifik mereka.



Beberapa kapal Tiongkok membayangi dua kapal AS itu selama transit. Walaupun demikian, pihak AS mengatakan mereka masih dalam jarak yang aman.





