Trump Dukung PM Inggris yang Serukan Pemilu Lebih Awal

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung Perdana Menteri Theresa May yang menyerukan pemilihan umum lebih awal (snap election) di Inggris.



PM May menyerukan pemilu lebih awal pada 8 Juni 2017 untuk memperkuat posisinya di tengah negosiasi Brexit dengan Uni Eropa.

Trump mengekspresikan dukungannya setelah "menerima panggilan telepon dari PM May terkait rencananya menggelar pemilu khusus pada Juni," ungkap pernyataan singkat dari Gedung Putih, seperti dikutip AFP.Washington menambahkan, "Presiden Trump berharap masyarakat Inggris dapat mengikuti proses pemilihan dengan lancar."Saat menjamu PM May di Gedung Putih pada akhir Januari, Trump mengatakan Brexit akan menjadi "sesuatu yang menakjubkan." Trump telah diundang untuk datang ke Inggris tahun ini, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai tanggalnya.Proses negosiasi Inggris terkait Brexit dengan Uni Eropa telah dimulai, dan diperkirakan akan memakan waktu lama hingga dua tahun ke depan. PM May berharap pemilu akan memperkuat posisi tawar Inggris dengan blok Eropa.Menyerukan pemilu lebih awal bukan perkara mudah. Snap election baru dapat digelar lewat kesepakatan mayoritas parlemen berdasarkan aturan yang dibuat di masa kepemimpinan David Cameron. Dua per tiga anggota parlemen, atau sekitar 434 dari 650, harus satu suara agar pemilu lebih awal dapat dilaksanakan.Partai Konservatif Inggris saat ini hanya memiliki 330 kursi. Itu artinya, PM May masih perlu meyakinkan lebih dari 100 anggota parlemen dari partai oposisi untuk mendukung pemilu lebih awal.(WIL)