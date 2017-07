AS Jatuhkan Sanksi Individu terhadap Presiden Venezuela

Metrotvnews.com, Caracas: Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk membela rakyat Venezuela.



Sanksi ini dijatuhkan pascakeputusan Venezuela menggelar pemungutan suara untuk memilih lembaga legislatif baru.

Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan AS menyebutkan, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi AS telah dibekukan. Warga AS juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengan Maduro."AS menentang sikap rezim Maduro dan menyatakan dukungan terhadap rakyat Venezuela yang sedang berusaha mengembalikan demokrasi di negaranya," ucap Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dikutip dari Guardian, Selasa 1 Agustus 2017.Mnuchin menambahkan, semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela juga berpotensi menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari AS, karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.AS juga menyebut, pemungutan suara yang digelar kemarin Minggu tersebut adalah 'pemilu yang memalukan'.Kabarnya, AS juga sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino dan anggota Partai Sosialis, Diosdado Cabello.Namun, sejumlah analis mengatakan, sanksi individu terhadap Maduro diperkirakan tidak akan berpengaruh terlalu besar. Seharusnya, sanksi yang diberikan adalah sanksi di sektor minyak dan finansial yang nantinya bisa merubah pemerintahan Venezuela.(FJR)