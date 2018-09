Lima Anak Jadi Korban Penyayatan di AS

New York: Insiden mengerikan terjadi di sebuah pusat penitipan anak di New York, Amerika Serikat (AS). Lima anak dikabarkan tersayat dalam insiden ini.



"Tiga bayi menjadi korba di antara lima dipotong di pusat perawatan anak. Dua korban lainnya adalah orang dewasa," ujar pihak kepolisian, seperti dikutip AFP, Jumat 21 September 2018.



Seorang wanita berusia 52 tahun yang bekerja di pusat telah ditangkap setelah serangan pada Jumat pukul 3:30 pagi waktu setempat, di wilayah Queens.



"Wanita itu ditemukan di ruang bawah tanah di tempat penitipan anak itu, dengan luka yang ditimbulkan sendiri pada bagian pergelangan tangannya," ucap seorang pejabat Kepolisian New York mengatakan kepada AFP.



Pihak kepolisian New York dua bayi perempuan dan bayi laki-laki diserang oleh wanita. "Salah satu korban dalam kondisi serius," katanya.



Dua orang dewasa yang menjadi adalah rekan kerja di fasilitas tersebut dan ayah dari salah satu bayi. Tidak diketahui secara detail dari serangan itu.





(FJR)