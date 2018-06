Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020

Jakarta: Indonesia keluar menjadi pemenang kursi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.



Suara yang diperoleh Indonesia adalah 144, sedangkan Maladewa hanya 46.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang berada di Markas Besar DK PBB di New York, Amerika Serikat (AS) terlihat langsung bersorak gembira bersama delegasi RI yang lain.



A True Partner for World Peace' menjadi sebuah slogan dengan arti kuat bagi Indonesia yang mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB.



Lawan Indonesia dalam pencalonan kali ini adalah Maladewa. Meskipun Maladewa tengah mengalami gejolak politik dalam negeri, tetap tidak dapat dianggap remeh.



Maladewa bisa menggunakan suara-suara negara kecil di Pasifik yang selama ini memiliki sentimen terhadap Indonesia.



Mantan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Rezlan Jenie, dalam diskusi 'Menuju Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020' beberapa waktu lalu di Habibie Center, sepakat bahwa Maladewa tidak bisa diremehkan.





(WIL)