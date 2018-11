Persidangan El Chapo Dimulai dengan Penjagaan Ketat

New York: Persidangan bandar narkotika ternama Joaquin "El Chapo" Guzman dimulai di sebuah gedung pengadilan di New York, Amerika Serikat, Senin 5 November 2018. El Chapo adalah gembong narkoba yang dituduh telah menyelundupkan banyak kokain ke AS selama seperempat abad.



Hari pertama persidangan dimulai dengan agenda pemilihan juri. Dari 100 kandidat, 45 calon juri diwawancarai oleh Hakim Brian Cogan di Pengadilan Federal Brooklyn di New York.

Dua perempuan kandidat juri mempertanyakan isu keamanan dalam persidangan ini, yang diyakini akan menghabiskan jutaan dolar AS. Persidangan diestimasi berlangsung lebih dari empat bulan.



"Apa yang membuat saya takut adalah, keluarga dia (Guzman) dapat menyerang para juri beserta keluarga masing-masing," ujar salah satu perempuan calon juri. Guzman duduk tidak jauh dari sekelompok calon juri.



"Saya gugup dan merasa tidak aman dalam persidangan ini," lanjut dia, seperti dikutip dari kantor berita AFP.



Setelah proses wawancara, nantinya akan terpilih 12 juri dengan enam orang lainnya sebagai pengganti alternatif. Mereka semua akan diasingkan dan identitasnya disembunyikan.



Tim US Marshalls akan mengawal para juri dari dan menuju pengadilan federal di New York pada setiap harinya.



Kartel Sinaloa yang didirikan Guzman pada 1989 masih tetap kuat hingga saat ini. Orang kepercayaan Guzman, Ismael "El Mayo" Zambada, masih bebas berkeliaran di luar sana, dan operasi Sinaloa masih tak terganggu di Meksiko.





(WIL)