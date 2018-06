PBB akan Gelar Sesi Khusus Mengenai Gaza

New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar sesi khusus untuk mendiskusikan perkembangan terbaru di Jalur Gaza.



Menurut keterangan Presiden Majelis Umum PBB, seperti dikutip dari AFP, Sabtu 9 Juni 2018, sesi ini akan digelar pada Rabu mendatang menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sesi khusus ini dijadwalkan PBB atas desakan dari beberapa negara Arab. Para diplomat PBB mengatakan sebuah kerangka resolusi akan diratifikasi dalam pertemuan tersebut.



Inti dari resolusi tersebut adalah menyerukan dukungan untuk Palestina dan mengecam aksi Israel dalam merespons unjuk rasa di perbatasan Gaza.



Sebelumnya pada 1 Juni, Amerika Serikat menjatuhkan hak veto kepada kerangka resolusi yang berisi dukungan kepada rakyat Gaza. Kerangka resolusi yang diajukan Kuwait itu didukung 10 anggota Dewan Keamanan PBB.



AS beralasan veto dijatuhkan karena merasa PBB bertindak diskriminatif terhadap Israel. AS mempertanyakan mengapa hanya Israel yang disalahkan dalam peristiwa di Gaza.



Setelah menjatuhkan veto, AS mengajukan kerangka resolusi lain yang berisi dukungan kepada Israel.



Tidak ada satu pun anggota DK PBB kecuali AS yang mendukung kerangka resolusi tersebut.





(WIL)