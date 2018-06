Pompeo: AS Keluar untuk Jaga Anugerah Tuhan

New York: Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan keputusan ini diambil untuk melindungi HAM itu sendiri. "Setiap individu memiliki hak yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat. Mereka diberikan Tuhan bukan pemerintah. Tak ada pemerintah yang harus mengambilnya," ungkap Pompeo dalam pidato pengunduran diri AS, di New York, Rabu 20 Juni 2018.

Dia menuturkan selama beberapa dekade AS telah memimpin upaya global untuk mempromosikan HAM, bahkan lewat lembaga multilateral. Namun, imbuhnya, tidak ada kemajuan akan hal tersebut.



"Terlalu banyak komitmen yang belum terpenuhi," imbuh Pompeo.



Pompeo menyebutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menggerakkan bola agar hak setiap manusia terpenuhi. Karenanya mereka memanggil institusi atau negara utnuk melakukan hal lain.



Menlu AS ini mengatakan Washington yakin sebenarnya ada misi mulia untuk dewan tersebut. "Namun hari ini, kami harus jujur Dewan HAM adalah pembela hak asasi manusia yang buruk," tukasnya.



Menurut dia, lebih buruk lagi karena Dewan HAM telah menjadi 'latihan' dalam kemunafikan. Banyak negara pelanggar HAM terburuk di dunia diabaikan bahkan dijadikan anggota.



"Beberapa pelaku paling serius di dunia duduk di dewan itu sendiri. Tidak tahu malu dan munafik," seru Pompeo.



Senada dengan Pompeo, Duta Besar AS untuk PBB Nikky Haley mengatakan Dewan HAM adalah lembaga munafik. Dia menuturkan sempat menyatakan niat AS untuk melakukan reformasi agar tujuan utama dibentuknya Dewan HAM PBB tercapai.



"Sudah terlalu lama Dewan HAM menjadi pelindung para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan limbah politik bias," pungkas Haley.



Dewan HAM PBB dibentuk di Jenewa pada 2006. Sebanyak 125 negara menjadi anggota, termasuk Indonesia.



Dewan HAM PBB memang dianggap kerap mengeluarkan keputusan dan laporan yang berbenturan dengan prioritas AS.





(FJR)