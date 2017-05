Selasa Ini, Trump akan Berbicara dengan Putin via Telepon

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin via sambungan telepon pada Selasa 2 Mei 2017.



Seperti dikutip AFP, belum ada indikasi topik apa saja yang akan didiskusikan kedua pemimpin. Percakapan dijadwalkan terjadi pada pukul 12.30 waktu setempat.

Trump telah dua kali berbicara dengan Trump via telepon sejak dirinya menjadi presiden AS. Pada 28 Januari, kedua petinggi mendiskusikan cara mengalahkan kelompok militan Islamic State (ISIS).Terakhir kalinya, 3 April, Trump memberikan dukungannya kepada Rusia dalam memerangi terorisme setelah ledakan bom di Saint Petersburg yang menewaskan 15 orang.Hubungan AS dengan Rusia berada di bawah pengawasan setelah agensi intelijen AS mengatakan, kelompok peretas yang diarahkan Kremlin telah meretas jaringan Komite Nasional Partai Demokrat semasa kampanye pemilihan umum tahun lalu.Biro Investigasi Federal (FBI) memeriksa segala sesuatu antara tim kampanye Trump dengan pemerintahan Rusia.Sementara Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon memeriksa mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Flynn, atas pembayaran yang diterima dari beberapa perusahaan Rusia.(WIL)