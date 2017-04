Trump Mengaku Dapat Pelajaran Sejarah Korut dari Xi Jinping

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku mendapat pelajaran sejarah Korea Utara (Korut) dari Presiden Tiongkok Xi Jinping.



Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Rabu 13 April 2017, Trump mengatakan kepada Xi Jinping bahwa Tiongkok seharusnya dapat dengan mudah mengatasi ancaman dari Korut.

Xi Jinping kemudian merespons dengan memberikan sekelumit data sejarah mengenai Tiongkok dan Korea Utara."Setelah mendengarkan selama 10 menit, saya menyadari ternyata tidak semudah itu (mengatasi Korut)," kata Trump."Sebelumnya saya merasa Tiongkok memiliki kekuatan besar atas Korut. Tapi ternyata semua itu tidak seperti yang kalian bayangkan selama ini," sambung dia.Ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat di tengah pengerahan armada kapal induk AS dan kekhawatiran akan adanya uji coba nuklir keenam dari Pyongyang dalam waktu dekat.Setelah bertemu Trump di Mar-a-Lago, Xi Jinping kemudian menghubungi via telepon untuk menyerukan adanya resolusi damai atas ketegangan di Semenanjung Korea.Pemimpin Korut Kim Jong-un. (Foto: KCNA)Kemungkinan adanya aksi militer AS terhadap Korut meningkat setelah Negeri Paman Sam meluncurkan 59 rudal Tomahawk ke sebuah pangkalan udara di Suriah.Peluncuran Tomahawk merupakan respons atas serangan kimia di kota Khan Sheikhun, Idlib, yang menewaskan 87 orang pada 4 April 2017.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se meyakini Washington akan terlebih dahulu menghubungi Seoul jika memang mempertimbangkan menyerang Korut."Di bawah aliansi dengan AS, segala tindakan penting terhadap Korut harus diambil lewat konsultasi dengan pemerintah Korsel, dan itu akan terus berlanjut," tutur Yun.