Pererat Kebersamaan, KJRI Chicago Gelar Easter Gathering

Wakil Presiden AS, Mike Pence bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bertemu dengan para pebisnis AS dan RI. Ada sejumlah kesepakatan…

Jumat, 21 Apr 2017 01:06

Apart from meeting Indonesian President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla, Vice President of the United States Mike Pence…