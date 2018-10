1.000 Warga Honduras Berusaha Masuk ke AS

Tegucigalpa: Lebih dari 1.000 warga Honduras berangkat ke Amerika Serikat (AS) untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini terjadi beberapa hari setelah AS mendesak Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez untuk menghentikan imigrasi ilegal.



Seorang imigran ilegal bernama Fanny Barahona mengatakan, AS menjadi tempat impian dirinya dan warga lain untuk melanjutkan hidup. Sebab, di Honduras, hampir tidak ada lagi pekerjaan bagi rakyatnya.

"Saya yakin kami akan sampai ke AS. Tidak ada pekerjaan di Honduras dan Anda akan hidup dalam ketakutan," kata Barahona, dikutip dari AFP, Senin 15 Oktober 2018.



Ribuan warga Honduras ini akan berjalan dari San Pedro Sula melewati Guatemala lalu masuk ke Meksiko. Dari Meksiko, mereka berencana mendaftar sebagai pengungsi tetap untuk bisa melewati perbatasan dan masuk ke AS.



Hingga saat ini, lebih dari 64 persen keluarga di Honduras hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, San Pedro Sula menjadi salah satu kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.



Pekan lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence menegaskan, AS bersedia membantu Honduras dan sejumlah negara Amerika Tengah lainnya. Syaratnya, sejumlah negara tersebut harus bisa mengontrol gelombang imigran gelap, korupsi dan kekerasan antargeng.





