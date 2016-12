Obama Sampaikan Pesan Natal Terakhir dari Gedung Putih

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama mengirim salam Natal terakhir mereka dari Gedung Putih, Sabtu 24 Desember. Isinya menyoroti nilai-nilai umum yang menyatukan warga AS dari semua agama.



"Sebuah gagasan bahwa kita adalah penjaga saudara dan saudari kita. Bahwa kita harus memperlakukan orang lain, sama seperti kita ingin diperlakukan," kata Michelle Obama.

"Itu semua merupakan nilai-nilai yang membantu untuk memandu bukan hanya keyakinan Kristen keluarga saya, tapi juga Yahudi Amerika, dan Muslim Amerika; para pemeluk yang tidak meyakini satu iman, dan orang Amerika dari semua latar belakang," tambah presiden, seperti dilansir AFP, Minggu (25/12/2016).Sambutan tahunan Keluarga Obama muncul pada saat AS terpecah-belah usai kampanye 'brutal' pemilihan umum presiden dari Donald Trump dan retorikanya yang sering berupa hasutan terhadap Hillary Clinton.Keluarga Obama terlihat senang saat mengirim salam natal. Mereka sempat tertawa cekikikan saat melihat beberapa pesan Natal pertama mereka pada 2009.Barack Obama juga menggunakan kesempatan ini untuk mengulas kembali masa kepemimpinannya, mengatakan AS jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah ia menggantikan George W. Bush."Bersama-sama, kita berjuang menempuh perjalanan kembali dari resesi terburuk dalam 80 tahun, dengan angka pengangguran selama sembilan tahun terbilang rendah," katanya."Kita membuat Amerika lebih dihormati di seluruh dunia, mengambil tampuk kepemimpinan dalam perjuangan untuk melindungi planet ini demi anak-cucu kita, dan masih banyak lagi," sambungnya.Seperti biasa, Obama dan istrinya juga mengucapkan terima kasih kepada bala tentara AS dan keluarga mereka masing-masing.(WIL)