Pejabat Korut Bahas Denuklirisasi dengan Menlu AS

New York: Orang kepercayaan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yong Chol tiba di New York, Amerika Serikat (AS). Dia langsung menuju sebuah apartemen untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.



Mengambil tempat di salah satu apartemen diplomat AS di sisi timur Manhattan, keduanya membicarakan denuklirisasi sambil makan malam.

"Sungguh hebat daging sapi Amerika," ucap Pompeo ketika ditanya mengenai jamuan makan malam mereka, dilansir dari AFP, Kamis 31 Mei 2018.



Keduanya bertemu selama satu setengah jam. Sembari makan malam, mereka membahas mengenai rencana denuklirisasi Korut.



Pompeo dan Kim Yong Chol direncanakan untuk melakukan dua pertemuan lagi pada hari ini.



Ini adalah pertemuan ketiga antara dua pejabat tersebut. Mereka bekerja untuk menyelesaikan perencanaan pertemuan puncak Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un pada 12 Juni mendatang.



"Mereka bertemu untuk melihat apa yang perlu dilakukan dalam dua pekan terakhir sebelum KTT," seru seorang pejabat senior AS.



Washington ingin Pyongyang menyetujui denuklirisasi lengkap, dapat diverfikasi dan tidak diubah di Semenanjung Korea. Hal ini yang akan dibicarakan juga oleh dua pemimpin negara tersebut.



Sebelumnya, Trump sempat mengumumkan pembatalan KTT usai Korea Utara mengeluarkan teguran tajam atas 'ancaman' AS. Namun, sepertinya Trump juga masih ingin pertemuan dengan Kim terlaksana.



"Keputusan untuk mengadakan KTT ini 100 persen di tangan presiden," tukas pejabat tersebut.



Sementara itu, utusan Korut dan AS juga tengah melakukan pembicaraan di tempat KTT akan berlangsung, Singapura. Kedatangan mereka guna memastikan pertemuan dapat berjalan lancar.





(FJR)