Trump Siapkan Deklarasi Status Darurat Nasional

Washington: Gedung Putih disebut sedang mempersiapkan rancangan teks untuk Presiden Donald Trump mendeklarasikan darurat nasional. Deklarasi ini untuk mengakhiri shutdown pemerintahan yang gagal dicapai di Senat AS.



Trump akan mendeklarasikan status darurat nasional di sepanjang perbatasan Meksiko (selatan), sehingga tembok harus segera dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Orang asing yang masuk ke AS secara ilegal setiap hari adalah tantangan langsung terhadap keamanan negara dan menyebabkan darurat nasional," demikian bunyi draf tersebut, dikutip dari CNN, Jumat 25 Januari 2019.



"Oleh karena itu, saya, Donald J. Trump, oleh otoritas yang diberikan kepada saya, yaitu Konstitusi dan Undang-Undang AS, termasuk UU Keadaan Darurat Nasional, dengan ini menyatakan bahwa status darurat ada di perbatasan selatan AS," lanjut draf tersebut.



Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, antara lain pemerintah dapat menarik USD681 juta dari dana perbendaharaan, USD36 miliar dari konstruksi militer, USD3 miliar dari dana pekerjaan sipil Pentagon dan USD200 juta dari dana Departemen Keamanan Dalam Negeri.



Jika deklarasi status darurat benar akan diumumkan Trump, Angkatan Darat AS akan dikerahkan untuk membangun tembok. Beberapa di antaranya dapat dibangun di atas tanah pribadi dan akan memerlukan administrasi persetujuan untuk penggunaan umum.



Deklarasi ini kemungkinan akan ditantang di pengadilan oleh Demokrat di Kongres. Sebab, Trump tidak dapat menggunakan otoritas darurat nasional untuk membangun dinding perbatasanyang telah lama dijanjikan kepada pendukungnya.



Legalitas menjadi salah satu kendala utama dalam penggunaan tindakan eksekutif untuk pendanaan tembok perbatasan dan akan mengarah ke hukum tertentu.







