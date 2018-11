Pencari Suaka Saudi Ditemukan Tewas di New York

New York: Dua bersaudari perempuan asal Arab Saudi ditemukan tewas tenggelam di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat (AS).



Polisi meluncurkan penyelidikan setelah Tala Farea, 16, dan Rotana Farea, 22, ditemukan di tepi sungai Hudson, di sisi barat Manhattan, pada 24 Oktober.



Keluarga mereka telah diperintahkan untuk meninggalkan Amerika erikattS oleh seorang pejabat di Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington, menurut ibu gadis itu, yang telah menerima panggilan sehari sebelum anak-anaknya ditemukan tidak bernyawa.



Belum diumumkan penyebab kematian, beberapa hari setelah kedua mayat ditemukan berpakaian lengkap di sungai.



"Dua bersaudari itu adalah mahasiswi yang menemani saudara lelaki mereka di Washington," menurut pernyataan dari Konsulat Jenderal Arab Saudi di New York, seperti dikutip AFP, Kamis 1 November 2018.



Pernyataan itu menambahkan bahwa konsulat telah 'menunjuk seorang pengacara untuk mengikuti kasus ini dengan saksama' dan 'memperluas dukungan dan bantuannya dalam cobaan ini.'



Kasus ini dapat menekan Arab Saudi lebih jauh menyusul pembunuhan pembangkang Saudi dan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.





