Kontroversi Jaket Ibu Negara AS saat Kunjungi Detensi Imigrasi

Washington: Melania Trump mengejutkan dunia dengan mengunjungi migran anak di perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko Kamis 22 Juni. Tetapi pilihan pakaiannya menimbulkan kontroversi.



Baca juga: Melania Trump Jenguk Anak-anak di Pusat Detensi Perbatasan.



Di bagian belakang jaket berwarna hijau itu muncul kata-kata yang bertuliskan, 'I really don't care, do you?' atau berarti 'Aku benar-benar tidak peduli, Anda sendiri?'.



Warga di dunia maya menilai tulisan dalam jaket itu memperlihatkan Ibu Negara AS ini tidak ada empati kepada anak-anak yang dipisahkan dengan orangtuanya di tempat detensi imigrasi. Jika memang tulisan itu mengandung pesan, kepada siapa pesan tersebut ditujukan?





Ditanya tentang jaket bergaya militer dengan huruf besar berwarna putih, Juru Bicara First Lady (sebutan Ibu Negara AS), Stephanie Grisham mengatakan 'tidak ada yang disembunyikan pesan.'



"Ini jaket," kata Grisham. "Setelah kunjungan penting hari ini ke Texas, saya harap media tidak akan memilih untuk fokus pada lemari pakaiannya," ujarnya seperti dikutip AFP, Jumat 22 Juni 2018.



"#SheCares #ItsJustAJacket, (dia peduli, itu hanya jaket)," Grisham kembali membalas melalui twitternya.



Presiden Donald Trump memberikan pembelaan mengenai jaket itu. Menurut Trump ini adalah ulah dari media yang biasa menyebarkan berita hoaks.



"Melania telah belajar betapa tidak jujurnya mereka (media palsu), dan dia benar-benar tidak peduli lagi!," tutur Trump.



Ketika ia tiba di McAllen, Texas, Melania telah mengganti pakaian kontroversial itu menjadi jaket safari bergaya krem.



Namun begitu kembali ke Gedung Putih, dia mengenakan jaket itu sekali lagi, meskipun temperatur udara dan kelembapan di Washington masih panas.





(FJR)