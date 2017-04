Trump Tak Hadiri Jamuan Makan Malam Media di Gedung Putih

Metrotvnews.com, Washington: Jamuan makan malam media Amerika Serikat (AS) di Gedung Putih tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, jamuan makan malam tak dihadiri Presiden AS, Donald Trump.



Trump lebih memilih menemui para pendukungnya dalam rangka merayakan hari ke-100 menjabat sebagai pemimpin AS.

Dilansir Reuters, Senin 1 Mei 2017, jamuan makan malam khusus wartawan Gedung Putih ini terlihat sangat lengang. Meski dihadiri wartawan-wartawan top AS, pejabat pemerintahan Trump juga tak hadir untuk menunjukkan solidaritas kepada dirinya."Saya tidak bisa lebih senang daripada berada di sini, 100 mil dari Washington," ujar Trump mengolok media ketika menggelar kampanye di Pennsylvania sebagai peringatan 100 hari kepemimpinannya.Pidato 100 hari Trump dilakukan di hari yang sama dengan unjuk rasa terkait ribuan orang terkait iklim di sekitar Gedung Putih, dan juga berbarengan dengan acara makan malam bersama awak media di Gedung Putih.Dalam pidato itu, Trump menyebut langsung The New York Times, CNN dan MSNBC sebagai media yang tidak kredibel.Sementara di Washington, Presiden perkumpulan wartawan Gedung Putih, Jeff Mason menyebut langkah Trump berbahaya untuk demokrasi."Kita bukan pembuat berita palsu, kita bukan organisasi berita yang gagal dan kita bukan musuh warga Amerika," tegas Mason.Komedian AS, Hasan Minhaj pun melontarkan candaannya bahwa ini adalah kali terakhir jamuan makan malam yang diadakan Gedung Putih untuk para wartawan.(WIL)