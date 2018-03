Trump Pecat Menteri Urusan Veteran

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali merombak kabinetnya. Kali ini, ia memecat Menteri Urusan Veteran David Shulkin.



"Saya berterima kasih atas pelayanan Shulkin ke negara kita dan kepada para veteran yang hebat," tulis Trump di akun Twitternya, Kamis 29 Maret 2018, dikutip dari AFP.

Untuk pengganti Shulkin, Trump menunjuk dokter pribadinya di Gedung Putih yang bernama Ronny L Jackson MD. Sebelum Jackson mendapat persetujuan dari Kongres AS, pejabat Kementerian Pertahanan Robert Wilkie akan menjabat sementara.



Pemecatan Shulkin ini didasarkan atas tuduhan bahwa ia menghabiskan dana senilai USD122 ribu atau setara dengan Rp1,6 miliar untuk perjalanan selama 9 hari ke Eropa bersama istrinya.



Dana ini juga digunakan untuk tamasya di tempat mewah dan menonton pertandingan tenis Wimbledon.



Shulkin jelas membantah tudingan tersebut. Namun ia mematuhi rekomendasi dari pengawas internal kementerian, yaitu mengganti uang kepada pemerintah.



Kementerian Veteran AS merupakan kementerian terbesar kedua pemerintahan yang menangani sekitar 9 juta orang veteran militer di fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah.



Shulkin, yang merupakan pejabat senior ini pernah juga menjabat di masa kepemimpinan Barack Obama. Ia meninggalkan posisinya dengan kondisi yang berantakan di mana sejumlah proyek masih belum rampung, termasuk perbaikan pencatatan medis elektronik bernilai miliaran dolar AS.







(WAH)