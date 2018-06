Pengacara Trump Sebut Kim Memohon Pertemuan Bisa Dilaksanakan

New York: Pengacara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga mantan Wali Kota New York, Rudy Giuliani menyebutkan bahwa Kim Jong-un memohon agar pertemuan dengan Trump bisa dilaksanakan.



Beberapa kali pertemuan ini mencapai ketidakpastian. Tetapi 12 Juni mendatang pertemuan akan berlangsung di Singapura dan persiapan pun masih terus dilakukan.



"Mereka (Korea Utara) bilang akan melakukan perang nuklir dengan kami. Mereka akan mengalahkan kami dalam perang nuklir," ujar Giuliani, dalam sebuah konferensi investasi di Tel Aviv, Israel, seperti dikutip AFP, Kamis 7 Juni 2018.



"Pada kenyataannya, Kim Jong-un berlutut dan memohon pertemuan itu. Ini posisi sesuai yang kita inginkan," tegas Giuliani.



Menurut Giuliani, penjadwalan ulang pertemuan membuat Amerika Serikat di atas angin.



Dalam upaya melakukan persiapan pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan melakukan kunjungan dua hari ke Pyongyang mulai Kamis 7 Juni ini. Sementara persiapan di Singapura sendiri terus digenjot.



Pelaksanaan pertemuan bersejarah ini dilakukan di Hotel Capella di Sentosa Island. Masih belum diketahui apa yang akan menjadi fokus pembahasan, tetapi isu nuklir Korut diperkirakan akan menjadi pokok bahasan.





